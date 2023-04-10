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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне оценил шансы «Атлетико» обогнать «Реал»

10 Апреля 2023 • 07:19 Комментировать

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался касательно шансов своей команды финишировать на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Сейчас мои мысли только о следующем матче. Но сначала мы проведем благотворительный поединок в Турции, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения.

Нам нужна поддержка. Команда будет сражаться до конца, а дальше будет видно. Впереди еще десять туров, на кону много очков», - передает слова специалиста газета Marca.

После 28 туров Ла Лиги «Атлетико» набрал 57 баллов и занимает третье место. Подопечные Симеоне отстают от идущего вторым «Реала» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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