Симеоне оценил шансы «Атлетико» обогнать «Реал»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался касательно шансов своей команды финишировать на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Сейчас мои мысли только о следующем матче. Но сначала мы проведем благотворительный поединок в Турции, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения.

Нам нужна поддержка. Команда будет сражаться до конца, а дальше будет видно. Впереди еще десять туров, на кону много очков», - передает слова специалиста газета Marca.

После 28 туров Ла Лиги «Атлетико» набрал 57 баллов и занимает третье место. Подопечные Симеоне отстают от идущего вторым «Реала» на два очка.