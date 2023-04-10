Хави рассказал, что придаст «Барселоне» стабильности

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о важности победы в чемпионате Испании.

«Выиграть Ла Лигу – это очень значимое достижение. За свою историю «сине-гранатовые» пять раз брали Лигу чемпионов. От нас требуют успеха в этом турнире, хотя именно Ла Лига придает клубу стабильности», - передает слова испанского специалиста Mundo Deportivo.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 71 очком. «Сине-гранатовые» опережают идущий вторым мадридский «Реал» на 12 баллов. Сегодня, 10 апреля, каталонцы на своем поле встретятся с «Жироной».