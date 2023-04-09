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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» выиграл пятый матч кряду и подобрался к «Реалу»

09 Апреля 2023 • 23:51 Комментировать
Райо Вальекано
1:2
Атлетико М
окончен

В предпоследнем матче 28-го тура Ла Лиги давно не побеждающий «Райо Вальекано» принимал «Атлетико», который наряду с «Барселоной» имеет лучший ход по дистанции в последних матчах. Хозяева поля дали бой именитому сопернику и ни в чем ему не уступили, кроме мастерства в решающей стадии атак. В середине первого тайма «матрасники» контратаковали, Антуан Гризманн сыграл на Альваро Морату в борьбу, в итоге мяч оказался у Науэля Молины, и тот из пределов штрафной открыл счет. Спустя три минуты подача углового, голкипер «Райо» ошибся на выходе, и Марио Эрмосо замкнул дальнюю штангу - 2:0. На 60-й минуте Флорьян Лежён был удален с поля за фол последней надежды. В самой концовке «Атлетико» пропустил в большинстве, слева плотно пробил Франсиско Гарсия, и мяч влетел впритирку с дальней штангой.

Но все же команда Диего Симеоне победила и закрепилась на третьем месте, «Реал» в двух очках впереди, «Барселона» - в 14. «Райо Вальекано» идет на девятой строчке.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Райо Вальекано1:2Атлетико М
  22'Молина Науэль (0:1)
  25'Эрмосо Марио (0:2)
(1:2) Гарсия Франсиско III85'  
Димитриевски СтолеБалью ИванЛежён Флорьян  63'Катена Алехандро 73' (Мумин Абдул ( 73') Гарсия Франсиско IIIВалентин ОскарКомесанья СантиПаласон Иси 57' (Камелло Серхио ( 57') Лопес Унаи 57' (Фалькао Радамель ( 57') Гарсия Альваро Ривера 83' (Мартин Андрес ( 83') Рауль де Томас 57' (Трехо Оскар ( 57')
Запасные: Эрнандес МариоСавельич ЭстебанPep ChavarriaЛопес ДиегоСуарес МариоСанчес СальвадорСисс Пате
Облак ЯнСавич СтефанХименес ХосеЭрмосо МариоМолина НауэльКарраско Янник 69' (Лемар Тома ( 69') Льоренте МаркосКоке ХорхеДе Пауль Родриго 69' (Ньигес Сауль ( 69') Гризманн АнтуанМората Альваро 73' (Ривас Пабло Барриос ( 73')
Запасные: Регилон СерхиоГрбич ИвоДоэрти МэттКондогбия ЖоффрейМартин КарлосВитсель Аксель
09 апреля. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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