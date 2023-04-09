«Атлетико» выиграл пятый матч кряду и подобрался к «Реалу»

В предпоследнем матче 28-го тура Ла Лиги давно не побеждающий «Райо Вальекано» принимал «Атлетико», который наряду с «Барселоной» имеет лучший ход по дистанции в последних матчах. Хозяева поля дали бой именитому сопернику и ни в чем ему не уступили, кроме мастерства в решающей стадии атак. В середине первого тайма «матрасники» контратаковали, Антуан Гризманн сыграл на Альваро Морату в борьбу, в итоге мяч оказался у Науэля Молины, и тот из пределов штрафной открыл счет. Спустя три минуты подача углового, голкипер «Райо» ошибся на выходе, и Марио Эрмосо замкнул дальнюю штангу - 2:0. На 60-й минуте Флорьян Лежён был удален с поля за фол последней надежды. В самой концовке «Атлетико» пропустил в большинстве, слева плотно пробил Франсиско Гарсия, и мяч влетел впритирку с дальней штангой.

Но все же команда Диего Симеоне победила и закрепилась на третьем месте, «Реал» в двух очках впереди, «Барселона» - в 14. «Райо Вальекано» идет на девятой строчке.