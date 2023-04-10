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Чемпионат Испании. Ла Лига

Барселона - Жирона: где смотреть прямую трансляцию онлайн

10 Апреля 2023 • 02:08 Комментировать
Барселона
...
Жирона
1 1.30 X 5.60 2 10.00
Через 19 ч. 34 мин.

28-й тур чемпионата Испании завершится каталонским дерби «Барселона» - «Жирона». Судя по всему, мадридский «Реал» окончательно выбыл из борьбы за трофей и переключается на Лигу чемпионов, при этом «сине-гранатовым» будет проще, чем конкуренту, ведь им не нужно отвлекаться на еврокубки и можно спокойно идти к титулу. Сама игра сегодня наверняка будет упорной, так как команда Хави любит побеждать с минимальным перевесом, а это чревато ошибками и потерей очков, да и сам статус дерби добавит непредсказуемости в этот поединок.

Трансляция с 22:00 на «Окко Спорт», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Евразия», «Беларусь 5», LaLiga TV, beIN Sports, DAZN, M+, Arena Sport и других каналах. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.

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Барселона Жирона
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БАРСЕЛОНА ЖИРОНА
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