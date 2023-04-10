Барселона - Жирона: где смотреть прямую трансляцию онлайн

28-й тур чемпионата Испании завершится каталонским дерби «Барселона» - «Жирона». Судя по всему, мадридский «Реал» окончательно выбыл из борьбы за трофей и переключается на Лигу чемпионов, при этом «сине-гранатовым» будет проще, чем конкуренту, ведь им не нужно отвлекаться на еврокубки и можно спокойно идти к титулу. Сама игра сегодня наверняка будет упорной, так как команда Хави любит побеждать с минимальным перевесом, а это чревато ошибками и потерей очков, да и сам статус дерби добавит непредсказуемости в этот поединок.

Трансляция с 22:00 на «Окко Спорт», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Евразия», «Беларусь 5», LaLiga TV, beIN Sports, DAZN, M+, Arena Sport и других каналах. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.