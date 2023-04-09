«Альмерия» переиграла «Валенсию» в битве аутсайдеров

В 28-м туре «Альмерия» и «Валенсия» спорили за право выбраться из зоны вылета. Игра получилась более-менее равной, а все голы были забиты в начале второго тайма. Гонсало Мелеро и Срджан Бабич отметились результативными ударами у хозяев, на что соперник ответил мячом Самуэля Кастильехо. У «Валенсии» было полчаса на то, чтобы отыграться, но все же уйти от поражения не удалось - 1:2.
«Альмерия» делит 15-е место, соперник - 18-е.
Протокол игры
|(1:0) Мелеро Гонсало49'
|(2:0) Бабич Срджан58'
|61'Кастильехо Самуэль (2:1)
Мартинес Фернардо•Брандарис Хуан• 20'Эли Родриго•Бабич Срджан•Сентельес Алехандро•Саму Гарсия•Пуигмаль Арнау66' (Посо Алехандро (66') •Мелеро Гонсало78' (Де ла Ос Сесар (78') •Робертоне Лукас• 42'Суарес Луис III• 23'Баптистао Лео78' (Рамазани Ларжи (78')
Мамардашвили Георгий•Фулкье Димитри• 7'Дьякаби Муктар•Озкаджар Дженк•Гайя Хосе•Нико Гонсалес50' (Гильямон Уго (50') •Клюйверт Джастин42' (Fran Perez (42') • 86'Кастильехо Самуэль73' (Кавани Эдинсон (73') •Алмейда Андре IV•Лино Сэмуел73' (Муса Юнус (73') •Дуро Уго
09 апреля. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
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