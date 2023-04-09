«Альмерия» переиграла «Валенсию» в битве аутсайдеров

В 28-м туре «Альмерия» и «Валенсия» спорили за право выбраться из зоны вылета. Игра получилась более-менее равной, а все голы были забиты в начале второго тайма. Гонсало Мелеро и Срджан Бабич отметились результативными ударами у хозяев, на что соперник ответил мячом Самуэля Кастильехо. У «Валенсии» было полчаса на то, чтобы отыграться, но все же уйти от поражения не удалось - 1:2.

«Альмерия» делит 15-е место, соперник - 18-е.