Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Альмерия» переиграла «Валенсию» в битве аутсайдеров

09 Апреля 2023 • 21:26 Комментировать
Альмерия
2:1
Валенсия
окончен

В 28-м туре «Альмерия» и «Валенсия» спорили за право выбраться из зоны вылета. Игра получилась более-менее равной, а все голы были забиты в начале второго тайма. Гонсало Мелеро и Срджан Бабич отметились результативными ударами у хозяев, на что соперник ответил мячом Самуэля Кастильехо. У «Валенсии» было полчаса на то, чтобы отыграться, но все же уйти от поражения не удалось - 1:2.

«Альмерия» делит 15-е место, соперник - 18-е.

Протокол игры  
Альмерия2:1Валенсия
(1:0) Мелеро Гонсало49'  
(2:0) Бабич Срджан58'  
  61'Кастильехо Самуэль (2:1)
Мартинес ФернардоБрандарис Хуан  20'Эли РодригоБабич СрджанСентельес АлехандроСаму ГарсияПуигмаль Арнау 66' (Посо Алехандро ( 66') Мелеро Гонсало 78' (Де ла Ос Сесар ( 78') Робертоне Лукас  42'Суарес Луис III  23'Баптистао Лео 78' (Рамазани Ларжи ( 78')
Запасные: Портильо ФрансискоЭгуарас ИнигоМендес УбуланЛазароКайкиЭмбарба АдрианШвидерски МартинМариньо Диего
Мамардашвили ГеоргийФулкье Димитри  7'Дьякаби МуктарОзкаджар ДженкГайя ХосеНико Гонсалес 50' (Гильямон Уго ( 50') Клюйверт Джастин 42' (Fran Perez ( 42'  86') Кастильехо Самуэль 73' (Кавани Эдинсон ( 73') Алмейда Андре IVЛино Сэмуел 73' (Муса Юнус ( 73') Дуро Уго
Запасные: Андре МаркосЛато ТониКёмерт ЭрайВаскес ХесусЭррерин ЯгоМоскера КристианГабриэль ПаулистаМориба Илайкс
09 апреля. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Альмерия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вальядолид Вальядолид
Мальорка Мальорка
3
3
2.46 3.10 3.20
Видео
Окончен
Бетис Бетис
Кадис Кадис
0
2
1.65 3.85 5.80
Видео
Окончен
Альмерия Альмерия
Валенсия Валенсия
2
1
3.00 3.25 2.49
Видео
09.04.23 в 22:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Атлетико М Атлетико М
4.30 3.05 2.10
Видео
10.04.23 в 22:00
Барселона Барселона
Жирона Жирона
1.36 5.40 8.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Апреля
21:30 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:26 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» переиграла «Валенсию» в битве аутсайдеров
19:13 · Испания. Ла Лига
«Бетис» проиграл «Кадису» в формате 9 на 11
17:28 · Испания. Ла Лига
Кубо – первый игрок из Японии с 6 голами в сезоне Ла Лиги
17:00 · Испания. Ла Лига
«Вальядолид» с «Мальоркой» забили по три гола
15:41 · Испания. Ла Лига
Хави снова ответил на вопрос о будущем Бускетса
15:07 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов купить игрока «Реала» за 80 миллионов евро
13:50 · Испания. Ла Лига
Вальверде накажут за нападение на игрока «Вильярреала» при одном условии
13:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Жирона»: прогноз на матч чемпионата Испании – 10 апреля 2023
12:13 · Испания. Ла Лига
Баэна отреагировал на информацию об оскорблении семьи Вальверде
11:04 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба устроят битву за де Пауля
09:27 · Испания. Ла Лига
Назван игрок, которого передумала продавать «Барселона»
09:20 · Испания. Ла Лига
Хави назвал трансферную цель «Барселоны» - стоимость более 50 млн евро
07:46 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Вальверде напал на игрока «Вильярреала»
07:39 · Испания. Ла Лига
Игрок «Реала» Вальверде подрался с футболистом «Вильярреала»
Все новости
Рекомендуем