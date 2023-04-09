«Бетис» проиграл «Кадису» в формате 9 на 11

В 28-м туре Ла Лиги «Бетис» играл против «Кадиса», который не побеждал ещё с зимы. Судьбу матча предрешило удаление Серхио Каналеса за фол последней надежды, и с 38-м минуты гости играли в большинстве. Лишнего игрока они реализовали после перерыва, Рубен Алькарас забил с пенальти, а Кристофер Рамос - с игры. Тут же красную карточку за игру локтем получил Айтор Руибаль, и вдевятером было нереально спастись - 0:2.

«Бетис» не смог подняться с шестого места, гости - 14-е.