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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» проиграл «Кадису» в формате 9 на 11

09 Апреля 2023 • 19:13 Комментировать
Бетис
0:2
Кадис
окончен

В 28-м туре Ла Лиги «Бетис» играл против «Кадиса», который не побеждал ещё с зимы. Судьбу матча предрешило удаление Серхио Каналеса за фол последней надежды, и с 38-м минуты гости играли в большинстве. Лишнего игрока они реализовали после перерыва, Рубен Алькарас забил с пенальти, а Кристофер Рамос - с игры. Тут же красную карточку за игру локтем получил Айтор Руибаль, и вдевятером было нереально спастись - 0:2.

«Бетис» не смог подняться с шестого места, гости - 14-е.

Протокол игры  
Бетис0:2Кадис
  53'Алькарас Рубен (0:1)
  59'Рамос Кристофер (0:2)
Силва РуиРуибаль Айтор  61'Песселья Херман 22' (Гонсалес Эдгар ( 22') Луис ФелипеМиранда Хуан  52' 65' (Хоакин Санчес ( 65') Гидо РодригесКарвалью Вилльям  51' 65' (Абнер ( 65') Каналес Серхио  38'Родри Родриго 56' (Хуанми Мигель ( 56') Перес Айосе  44'Иглесиас Борха 46' (Энрике Луис ( 46')
Запасные: Виллиан ЖозеМартин ДаниэльАкуоку ПольГуардадо АндресБраво Клаудио
Хиль ДавидКарселен ИсаакЭрнандес ЛуисХименес Фали 67' (Алехо Иван ( 67') Эспино АльфонсоБонгонда ТеоСан Эметерио Феде  43' 67' (Мере Хорхе ( 67') Алькарас РубенСобрино Рубен  45' 67' (Алекс Фернандес ( 67') Гвардиола Серхи 90' (Негредо Альваро ( 90') Рамос Кристофер 82' (Рохер Марти ( 82')
Запасные: Лосано ЭнтониАрзамендия СантьягоАзнар ВикторМбайе МамадуПарра РаульЧуст ВикторМари Хосе  65'
09 апреля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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