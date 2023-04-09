«Бетис» проиграл «Кадису» в формате 9 на 11

В 28-м туре Ла Лиги «Бетис» играл против «Кадиса», который не побеждал ещё с зимы. Судьбу матча предрешило удаление Серхио Каналеса за фол последней надежды, и с 38-м минуты гости играли в большинстве. Лишнего игрока они реализовали после перерыва, Рубен Алькарас забил с пенальти, а Кристофер Рамос - с игры. Тут же красную карточку за игру локтем получил Айтор Руибаль, и вдевятером было нереально спастись - 0:2.
«Бетис» не смог подняться с шестого места, гости - 14-е.
Протокол игры
|53'Алькарас Рубен (0:1)
|59'Рамос Кристофер (0:2)
Силва Руи•Руибаль Айтор• 61'Песселья Херман22' (Гонсалес Эдгар (22') •Луис Фелипе•Миранда Хуан 52'65' (Хоакин Санчес (65') •Гидо Родригес•Карвалью Вилльям 51'65' (Абнер (65') •Каналес Серхио• 38'Родри Родриго56' (Хуанми Мигель (56') •Перес Айосе• 44'Иглесиас Борха46' (Энрике Луис (46')
Хиль Давид•Карселен Исаак•Эрнандес Луис•Хименес Фали67' (Алехо Иван (67') •Эспино Альфонсо•Бонгонда Тео•Сан Эметерио Феде 43'67' (Мере Хорхе (67') •Алькарас Рубен•Собрино Рубен 45'67' (Алекс Фернандес (67') •Гвардиола Серхи90' (Негредо Альваро (90') •Рамос Кристофер82' (Рохер Марти (82')
09 апреля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
Бан пользователя