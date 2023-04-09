Кубо – первый игрок из Японии с 6 голами в сезоне Ла Лиги

В субботу «Реал Сосьедад» порадовал своих болельщиков победой над «Хетафе» со счётом 2:0. Автором одного из голов стал атакующий полузащитник Такефуса Кубо.

Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, Кубо стал первым японским футболистом, забившим шесть голов в одном сезоне Ла Лиги.

21-летний Такефуса Кубо оценивается экспертами портала transfermarkt в 15 миллионов евро. Футболист прошёл через академию «Барселоны» и какое-то время принадлежал «Реалу». При этом за первые команды грандов Ла Лиги японец не играл.

«Реал Сосьедад» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги.