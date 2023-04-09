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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кубо – первый игрок из Японии с 6 голами в сезоне Ла Лиги

09 Апреля 2023 • 17:28 Комментировать
Реал Сосьедад
2:0
Хетафе
окончен

В субботу «Реал Сосьедад» порадовал своих болельщиков победой над «Хетафе» со счётом 2:0. Автором одного из голов стал атакующий полузащитник Такефуса Кубо.

Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, Кубо стал первым японским футболистом, забившим шесть голов в одном сезоне Ла Лиги.

21-летний Такефуса Кубо оценивается экспертами портала transfermarkt в 15 миллионов евро. Футболист прошёл через академию «Барселоны» и какое-то время принадлежал «Реалу». При этом за первые команды грандов Ла Лиги японец не играл.

«Реал Сосьедад» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Такефуса Кубо
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