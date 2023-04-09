«Вальядолид» с «Мальоркой» забили по три гола

Представители нижней части турнирной таблицы Ла Лиги, «Вальядолид» и «Мальорка», порадовали болельщиков результативным футболом и драматичным сценарием. Гол Кике Переса позволил хозяевам выиграть первый тайм, но после ударов Ведата Мурики и Ману Морланеса уже островитяне оказались «на коне». Тем не менее, Селим Амалла отыграл один гол, а на 86-й минуте Рамон Мончу, казалось, вырвал для «Вальядолида» три очка - 3:2. В компенсированное время гости получили право пробить пенальти, и Мурики вырвал ничью - 3:3.

«Мальорка» делит 11-е место, соперник - 15-й.