«Вальядолид» с «Мальоркой» забили по три гола

Представители нижней части турнирной таблицы Ла Лиги, «Вальядолид» и «Мальорка», порадовали болельщиков результативным футболом и драматичным сценарием. Гол Кике Переса позволил хозяевам выиграть первый тайм, но после ударов Ведата Мурики и Ману Морланеса уже островитяне оказались «на коне». Тем не менее, Селим Амалла отыграл один гол, а на 86-й минуте Рамон Мончу, казалось, вырвал для «Вальядолида» три очка - 3:2. В компенсированное время гости получили право пробить пенальти, и Мурики вырвал ничью - 3:3.
«Мальорка» делит 11-е место, соперник - 15-й.
Протокол игры
|(1:0) Перес Кике33'
|53'Мурики Ведат (1:1)
|58'Ману Морланес (1:2)
|(2:2) Амалла Селим68'
|(3:2) Мончу Рамон86'
|90'Мурики Ведат (3:3)
Масип Хорди•Фреснеда Иван•Хоакин Фернандес•Санчес Хавьер•Роза Лукас 56'67' (Амалла Селим (67') •Перес Кике80' (Мончу Рамон (80') •Онгла Мартин•Роке Меса 10'66' (Эскудеро Серхио (66') •Плата Гонсало80' (Кенеди Роберт (80') •Ларин Кайл• 90'Плано Оскар66' (Санчес Иван (66')
Райкович Предраг•Вальент Мартин• 45'Раильо Антонио•Хаджикадунич Деннис•Маффео Пабло•Коста Хауме• 64'Дьедью Амат74' (Санчес Антонио (74') •Руис Иньиго• 38'Ману Морланес 74'74' (Гренье Клеман (74') •Кан-Ин Ли85' (Анхель Луис (85') •Мурики Ведат90' (Пратс Абдон (90') 90'
09 апреля. Стадион "Хосе Сорилья".
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