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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вальядолид» с «Мальоркой» забили по три гола

09 Апреля 2023 • 17:00 Комментировать
Вальядолид
3:3
Мальорка
окончен

Представители нижней части турнирной таблицы Ла Лиги, «Вальядолид» и «Мальорка», порадовали болельщиков результативным футболом и драматичным сценарием. Гол Кике Переса позволил хозяевам выиграть первый тайм, но после ударов Ведата Мурики и Ману Морланеса уже островитяне оказались «на коне». Тем не менее, Селим Амалла отыграл один гол, а на 86-й минуте Рамон Мончу, казалось, вырвал для «Вальядолида» три очка - 3:2. В компенсированное время гости получили право пробить пенальти, и Мурики вырвал ничью - 3:3.

«Мальорка» делит 11-е место, соперник - 15-й.

Протокол игры  
Вальядолид3:3Мальорка
(1:0) Перес Кике33'  
  53'Мурики Ведат (1:1)
  58'Ману Морланес (1:2)
(2:2) Амалла Селим68'  
(3:2) Мончу Рамон86'  
  90'Мурики Ведат (3:3)
Масип ХордиФреснеда ИванХоакин ФернандесСанчес ХавьерРоза Лукас  56' 67' (Амалла Селим ( 67') Перес Кике 80' (Мончу Рамон ( 80') Онгла МартинРоке Меса  10' 66' (Эскудеро Серхио ( 66') Плата Гонсало 80' (Кенеди Роберт ( 80') Ларин Кайл  90'Плано Оскар 66' (Санчес Иван ( 66')
Запасные: Луис ПерезАгуадо АльвароЛеон СерхиоЭль-Ямик ДжавадАсенхо СерхиоТоррес Давид
Райкович ПредрагВальент Мартин  45'Раильо АнтониоХаджикадунич ДеннисМаффео ПаблоКоста Хауме  64'Дьедью Амат 74' (Санчес Антонио ( 74') Руис Иньиго  38'Ману Морланес  74' 74' (Гренье Клеман ( 74') Кан-Ин Ли 85' (Анхель Луис ( 85') Мурики Ведат 90' (Пратс Абдон ( 90'  90')
Запасные: Miquel LlabresРикельме ЛеонардоКадевере ТиноГрейф ДоминикГайя ХосепМаркос Фернандез
09 апреля. Стадион "Хосе Сорилья".

 

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