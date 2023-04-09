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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави снова ответил на вопрос о будущем Бускетса

09 Апреля 2023 • 15:41 Комментировать
Барселона
...
Жирона
1 1.30 X 5.70 2 10.00
10.04 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави в очередной раз ответил на вопрос о будущем полузащитника Серхио Бускетса.

Как известно, действующий контракт 34-летнего Бускетса с каталонским клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона.

«Бускетс является примером для других игроков. Я говорил много раз, что хочу, чтобы он остался в команде», - сказал Хави на пресс-конференции.

В понедельник вечером «Барселона» проведёт домашний матч Ла Лиги против «Жироны». В случае победы команда Хави увеличит отрыв от «Реала» до 15 очков. Мадридцы в субботу сенсационно проиграли «Вильярреалу» на своём поле со счётом 2:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Серхио Бускетс
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БАРСЕЛОНА ЖИРОНА
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