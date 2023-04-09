Хави снова ответил на вопрос о будущем Бускетса

Главный тренер «Барселоны» Хави в очередной раз ответил на вопрос о будущем полузащитника Серхио Бускетса.

Как известно, действующий контракт 34-летнего Бускетса с каталонским клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона.

«Бускетс является примером для других игроков. Я говорил много раз, что хочу, чтобы он остался в команде», - сказал Хави на пресс-конференции.

В понедельник вечером «Барселона» проведёт домашний матч Ла Лиги против «Жироны». В случае победы команда Хави увеличит отрыв от «Реала» до 15 очков. Мадридцы в субботу сенсационно проиграли «Вильярреалу» на своём поле со счётом 2:3.