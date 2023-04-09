Хави снова ответил на вопрос о будущем Бускетса

Главный тренер «Барселоны» Хави в очередной раз ответил на вопрос о будущем полузащитника Серхио Бускетса.
Как известно, действующий контракт 34-летнего Бускетса с каталонским клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона.
«Бускетс является примером для других игроков. Я говорил много раз, что хочу, чтобы он остался в команде», - сказал Хави на пресс-конференции.
В понедельник вечером «Барселона» проведёт домашний матч Ла Лиги против «Жироны». В случае победы команда Хави увеличит отрыв от «Реала» до 15 очков. Мадридцы в субботу сенсационно проиграли «Вильярреалу» на своём поле со счётом 2:3.
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