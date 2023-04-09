В прессе продолжают обсуждать возможное возвращение Лионеля Месси в «Барселону». На страницах издания Marca вышел широкий материал на эту тему. В числе прочего в нём говорится, что каталонский клуб сделал некоторые ключевые шаги ради камбэка Месси на «Камп Ноу». Один из таких шагов – осенний уход из команды Херарда Пике.

Отмечается, что вернуть Месси было бы сложно, если бы Пике продолжал играть за команду. Отношения между аргентинцем и испанцем стали плохими – Месси считает, что Пике принимал активное участие в его уходе из клуба в 2021 году.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона.

Раскрыта позиция Мбаппе в отношении будущего Месси