Вальверде накажут за нападение на игрока «Вильярреала» при одном условии

В субботу «Реал» проиграл на своём поле «Вильярреалу» с результатом 2:3 в календарном матче чемпионата Испании. После игры около стадиона произошёл неприятный инцидент – игрок «сливочных» Федерико Вальверде ударил по лицу Алекса Баэну из команды-соперника. Произошло это на парковке.

Понятное дело, что инцидент на парковке не мог войти в протокол матча. Однако Вальверде всё же может столкнуться с наказанием. Чтобы комитет по проведению соревнований рассмотрел ситуацию, должно последовать обращение от «Вильярреала» или пострадавшего футболиста. Об этом на своих страницах рассказывает Relevo.