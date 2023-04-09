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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

09 Апреля 2023 • 21:30 Комментировать
Райо Вальекано
...
Атлетико М
1 4.80 X 3.50 2 1.82
Через 0 ч. 10 мин.

В рамках 28-го тура чемпионата Испании по футболу «Райо Вальекано» играет против «Атлетико».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Райо Вальекано0:0Атлетико М
Димитриевски СтолеБалью ИванЛежён ФлорьянКатена АлехандроГарсия Франсиско IIIВалентин ОскарКомесанья СантиПаласон ИсиЛопес УнаиГарсия Альваро РивераРауль де Томас
Запасные: Мартин АндресМумин АбдулЭрнандес МариоСавельич ЭстебанТрехо ОскарPep ChavarriaЛопес ДиегоСуарес МариоКамелло СерхиоФалькао РадамельСанчес СальвадорСисс Пате
Облак ЯнСавич СтефанХименес ХосеЭрмосо МариоМолина НауэльКарраско ЯнникЛьоренте МаркосКоке ХорхеДе Пауль РодригоГризманн АнтуанМората Альваро
Запасные: Ривас Пабло БарриосЛемар ТомаРегилон СерхиоГрбич ИвоДоэрти МэттКондогбия ЖоффрейМартин КарлосВитсель АксельНьигес Сауль
09 апреля. Стадион "Кампо де Вальекас".
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО АТЛЕТИКО М
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1.65 3.85 5.80
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Альмерия Альмерия
Валенсия Валенсия
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3.00 3.25 2.49
Видео
09.04.23 в 22:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Атлетико М Атлетико М
4.30 3.05 2.10
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10.04.23 в 22:00
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