«Райо Вальекано» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 28-го тура чемпионата Испании по футболу «Райо Вальекано» играет против «Атлетико».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Райо Вальекано - Атлетико М
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Протокол игры
Димитриевски Столе•Балью Иван•Лежён Флорьян•Катена Алехандро•Гарсия Франсиско III•Валентин Оскар•Комесанья Санти•Паласон Иси•Лопес Унаи•Гарсия Альваро Ривера•Рауль де Томас
09 апреля. Стадион "Кампо де Вальекас".
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