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Чемпионат Испании. Ла Лига

Баэна отреагировал на информацию об оскорблении семьи Вальверде

09 Апреля 2023 • 12:13 Комментировать
Реал Мадрид
2:3
Вильярреал
окончен

Нападающий «Вильярреала» Алекс Баэна высказался о конфликте с полузащитником мадридского «Реала» Федерико Вальверде. Ранее сообщалось, что хавбек «сливочных» ударил Баэну на парковке после очного матча между командами. По данным СМИ, 21-летний испанец оскорбил Вальверде и его семью.

«Я очень доволен таким результатом встречи, но меня разочаровало то, что произошло после игры. Все, что пишут о моих оскорблениях — ложь», — написал Баэна на своей страничке в социальной сети.

В матче 28-го тура Ла Лиги «Вильярреал» одолел на выезде «Реал» со счетом 3:2. На данный момент «желтая субмарина» занимает пятую строчку в чемпионате Испании, набрав 47 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал Федерико Вальверде Алекс Баэна
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