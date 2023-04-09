Баэна отреагировал на информацию об оскорблении семьи Вальверде

Нападающий «Вильярреала» Алекс Баэна высказался о конфликте с полузащитником мадридского «Реала» Федерико Вальверде. Ранее сообщалось, что хавбек «сливочных» ударил Баэну на парковке после очного матча между командами. По данным СМИ, 21-летний испанец оскорбил Вальверде и его семью.

«Я очень доволен таким результатом встречи, но меня разочаровало то, что произошло после игры. Все, что пишут о моих оскорблениях — ложь», — написал Баэна на своей страничке в социальной сети.

В матче 28-го тура Ла Лиги «Вильярреал» одолел на выезде «Реал» со счетом 3:2. На данный момент «желтая субмарина» занимает пятую строчку в чемпионате Испании, набрав 47 очков.