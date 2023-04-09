Назван игрок, которого передумала продавать «Барселона»

Бразильский полузащитник Рафинья Диас не покинет каталонскую «Барселону». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Хави Мигель, руководство «сине-гранатовые» не станет рассматривать предложения по игроку в летнее трансферное окно.

Ранее в СМИ сообщалось, что Рафинья входит в список футболистов, которые могут покинуть команду по завершении сезона-2022/2023.

26-летний бразилец пополнил ряды каталонского гранда летом 2022 года. Он был куплен у «Лидса» за 58 миллионов евро. Контракт Рафиньи с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2027 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 25 матчей, в которых забил шесть голов и сделал четыре передачи.