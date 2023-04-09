Хави назвал трансферную цель «Барселоны» - стоимость более 50 млн евро

Фланговый защитник Хуан Фойт, правами на которого владеет «Вильярреал», является трансферной целью каталонской «Барселоны», об этом рапортует издание AS.

Как сообщает источник, главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес является иициатором подписания игрока. Наставник уже провел разговор с руководством клуба и попросил оформить сделку.

«Вильярреал», в свою очередь, готов расстаться с защитником, если за него предложат 54 миллион евро. Именно такая клаузула прописана в контракте Фойта с «жёлтой субмариной».

В текущем сезоне чемпионата Испании Хуан принял участие в 17 поединках, в которых отметился одним забитым мячом и получил пять желтых карточек.