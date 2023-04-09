Воспитанники Гвардиолы: Каких тренеров подготовил наставник

Хосеп Гвардиола начал свою тренерскую карьеру в 2008 году и завоевал множество трофеев. Сейчас же все ярче начинают себя проявлять наставники, работавшие под его руководством. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отмечает воспитанников Гвардиолы.

Хави

Два каталонца успели поиграть вместе в составе «Барселоны» на рубеже веков. Хави, ещё будучи игроком, уже считался наследником Гвардиолы, но раскрылся как футболист в полной мере, когда Пеп возглавил «блауграну». «Барселона» второй половины 10-х считается одной из лучших команд в истории, и Хави был мозгом той команды. По завершении карьеры он принял «Аль-Садд», а с прошлого сезона трудится как раз в «Барселоне». В этом году каталонцы уже завоевали Суперкубок Испании, обыграв в решающем матче «Реал», и на всех парах несутся к чемпионству. При этом по игровому стилю команда Хави пока не очень похожа на то, что строит Гвардиола. «Барселона» в меньшей степени действует в короткий пас, а пока больше полагается на индивидуальные действия вингеров и крепкую оборону. В общем пока Хави ещё расти и расти до уровня учителя.

Микель Артета

Артета тоже пересекся с Гвардиолой ещё в «Барселоне», правда, в отличие от Хави всё же вместе не играл. Более того, он даже не играл под его руководством. Тем не менее Артету по праву считают воспитанником Гвардиолы. В 2016-м первый закончил игровую карьеру, чтобы войти в штаб второго в «Манчестер Сити». Гвардиола многое доверял Артете, который проводил и тренировки, а иногда даже давал установки. Тандем этот распался в 2019 году. Артету называли возможным преемникам Гвардиолы в «Манчестер Сити», но он не стал ждать ухода последнего, а согласился на предложение принять «Арсенал». Работу испанца в стане лондонцев долго критиковали, но текущий год наглядно все показывает. «Арсенал» летит к чемпионству, и Артета может опередить своего учителя. При этом как раз в игре лондонцев хватает элементов, знакомых по философии Гвардиолы: «Арсенал» точно так же много играет в прессинг и строит атаки через короткие передачи. Артету называют в числе будущих претендентов на пост наставника и «Реала», и «Барселоны», и того же «Манчестер Сити».

Венсан Компани

В следующем сезоне в Премьер-лиге Гвардиола будет соперничать ещё с одним своим воспитанником. Венсан Компани – одна из легенд «Манчестер Сити». Бельгиец выступал за «горожан» ещё до того, как клуб стал грандом, а после был его капитаном. Компани доигрывал в родном «Андерлехте», где и начал тренерскую карьеру. Под руководством наставника команда дошла до финала Кубка Бельгии, а прошлым летом его позвали в «Бёрнли». Компани с первого раза сумел выиграть Чемпионшип, причём заранее. В 39 поединках «Бёрнли» всего дважды проиграл и получил путёвку в элиту на будущий сезон. Будем с любопытством за ним наблюдать.

Хаби Алонсо

Их пути пересеклись уже перед завершением карьеры Алонсо. В 32 года он перебрался в «Баварию» и стал играть важную роль в стане мюнхенцев под руководством Гвардиолы. Хаби Алонсо в течение своей карьеры успел поиграть под руководством многих больших тренеров, так что его не совсем верно называть воспитанником именно Хосепа. И всё же нет сомнений, что Гвардиола повлиял на становление Алонсо как тренера. В конце концов именно после ухода из «Баварии» баск завершил карьеру игрока. Как тренер Хаби Алонсо успел поработать с молодежью в мадридском «Реале» и «Реал Сосьедаде». В этом сезоне испанец возглавил «Байер», успел обыграть «Баварию» и считается одним из потенциальных сменщиков Карло Анчелотти во главе королевского клуба этим летом.

Роман Андреев