Игрок «Реала» Вальверде подрался с футболистом «Вильярреала»

Хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде ударил полузащитника «Вильярреала» Алекса Баэну после завершения матча 28-го тура Ла Лиги. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Согласно данным источника, игрок «королевского» клуб дождался соперника на парковке для автомобилей. При встрече Вальверде нанес Баэне удар рукой по лицу. Причины такого агрессивного поведения уругвайца пока неизвестны.

Напомним, что поединок завершился победой «Вильярреала» со счетом 3:2. После этого матча «жёлтая субмарина» занимает пятое место, а «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице.