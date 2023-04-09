Игроки «Барселоны» поздравили «Вильярреал» с победой над «Реалом»

В «Барселоне» довольны очередной осечкой мадридского «Реала» в Ла Лиге.

Коллектив Карло Анчелотти уступил в родных стенах «Вильярреалу» – 2:3. В понедельник «Барселона» увеличит отрыв от «сливочных» до 15 очков за 10 туров до финиша, если обыграет на своём поле «Жирону». По сведениям журналиста Хави Мигеля, игроки «сине-гранатовых» бурно отреагировали на неудачу «Реала» в командном чате, а также отправили поздравления некоторым футболистам «Вильярреала».

Напомним, что в недавнем поединке «Барселоны» с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании гости «Камп Ноу» одержали победу со счётом 4:0.