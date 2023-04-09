Анчелотти – о поражении от «Вильярреала»: «Нам трудно сохранять мотивацию в Ла Лиге»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признал, что его команда уже не верит в чемпионство в Ла Лиге.

В марте «сливочные» уступили «Барселоне» в чемпионате (1:2), после чего отрыв каталонцев в турнирной таблице увеличился до 12 баллов. После сегодняшнего поражения от «Вильярреала» (2:3) отставание коллектива Анчелотти может стать ещё более солидным.

«Трудный матч, но у нас были возможности сделать счёт 3:1. Мы могли забить и успокоить игру, но не сделали этого. Кроме того, сегодня мы плохо защищались. Не стану скрывать – нам было непросто сохранять предельную мотивацию, но это вполне естественно», – приводит Mundo Deportivo слова наставника «Реала».