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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти – о поражении от «Вильярреала»: «Нам трудно сохранять мотивацию в Ла Лиге»

09 Апреля 2023 • 00:58 Комментировать
Реал Мадрид
2:3
Вильярреал
окончен

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признал, что его команда уже не верит в чемпионство в Ла Лиге.

В марте «сливочные» уступили «Барселоне» в чемпионате (1:2), после чего отрыв каталонцев в турнирной таблице увеличился до 12 баллов. После сегодняшнего поражения от «Вильярреала» (2:3) отставание коллектива Анчелотти может стать ещё более солидным.

«Трудный матч, но у нас были возможности сделать счёт 3:1. Мы могли забить и успокоить игру, но не сделали этого. Кроме того, сегодня мы плохо защищались. Не стану скрывать – нам было непросто сохранять предельную мотивацию, но это вполне естественно», – приводит Mundo Deportivo слова наставника «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Вильярреал
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