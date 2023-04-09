«Реал» решил сэкономить силы перед ЛЧ и поплатился: «Вильярреал» увёз из Мадрида волевую победу

Мадридский «Реал» и «Вильярреал» сошлись в рамках чемпионата Испании. Встреча 28-го тура Ла Лиги состоялась 8 апреля на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу».

На неделе мадридский «Реал» ждёт четвертьфинал Лиги чемпионов против «Челси», а чемпионат практически проигран. Видимо, руководствуясь этими мыслями Карло Анчелотти выставил полурезервный состав на игру с очень крепким «Вильярреалом». Так, в основе нашли себя Лукас Васкес, Начо, Марко Асенсио и Дани Себальос. Только тройка нападения смотрелась привычно: Бензема, Винисиус и Родриго, который постепенно становится основным.

Поначалу такое сочетание никак не мешало «Реалу» контролировать ситуацию. Хозяева захватили территорию и постепенно стали наращивать давление. Дебютный момент создал Винисиус, на фланге разобравшийся с Фойтом, вошедший в штрафную площадь и крутивший в дальний угол. Мяч пролетел в опасной близости, но всё-таки мимо ворот. Тогда не сработало, но через пару минут «короли» счёт открыли.

Опять же слева убежал Асенсио и отдал на Винисиуса в лицевую. Бразилец с нулевого угла прострелил чуть назад, сам же Марко и пробил. Мяч врезался сначала в ногу Манди, потом влетел в Пау Торреса и оказался в сетке. Автогол и 1:0. Следом обязан был забивать Родриго, получивший в своё распоряжение чистый выход один на один и успешно его запоровший – Пепе Рейна корпусом остановил мяч. И тут Мадрид вдруг стал проседать.

«Вильярреал» воспрял духом, почуял недооценку своих возможностей и наказал под занавес тайма. Чуквезе на линии штрафной площади получил пас от Ло Чельсо, одним финтом уложил Начо, вторым – Куртуа и пробил уже в пустой угол ворот – 1:1. Более того, «Вильярреал» мог сразу и вперёд выходить. Себальос невероятно привёз, потеряв мяч у своей штрафной площади, Фойт тут же пробивал в угол, но спас «королевский» клуб Тибо Куртуа.

Второй тайм начался с замены: Милитао вышел вместо Алабы, а через три минуты и с гола «Реала». Винисиус обыгрался с Себальосом, получил ответную передачу перед штрафной площадью, смело рванул на четверых защитников, продрался сквозь, вывалился на рандеву с Рейной и покатил под опорную ногу голкиперу – 2:1. Опять же «Реал» мог сразу добивать соперника, но тут Винисиус уже простил: из пределов штрафной площади метил в «шестёрку» - не попал.

Словно по сценарию первого тайма после активности «Реала» включился «Вильярреал». Не только включились гости, но и забили. Даже два раза. Вот только Манди из офсайда замкнул скидку партнёра на корнере – мяч не засчитали. А затем Моралес со второй попытки добил мяч в сетку после массированной атаки и гол вновь отменили. Затянулась пауза, включился VAR и поступили новые вводные – никакого офсайда не было. Счёт на табло всё-таки изменился – 2:2.

А в концовке матча воодушевлённый «Вильярреал» ещё и победу вырвал. Вновь солировал Чуквезе: обыгрался он с Баеной, затем обыграл Начо, убрал под левую и шикарным ударом послал мяч в дальнюю «девятку» - 2:3. «Реал» уже видел ничью, когда арбитр назначил пенальти за игру рукой Манди, но пауза и долгий просмотр повтора заставили Рохаса изменить своё решение. В этот вечер «Реал» пенальти не бил, с игры забить третий мяч не сумел и проиграл. Завтра «Барселона» ещё на шаг приблизится к титулу чемпиона Испании.