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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» решил сэкономить силы перед ЛЧ и поплатился: «Вильярреал» увёз из Мадрида волевую победу

09 Апреля 2023 • 00:01 Комментировать (3)
Реал Мадрид
2:3
Вильярреал
окончен

Мадридский «Реал» и «Вильярреал» сошлись в рамках чемпионата Испании. Встреча 28-го тура Ла Лиги состоялась 8 апреля на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Протокол игры  
Реал Мадрид2:3Вильярреал
(1:0) Торрес Пау II16'  
  39'Чуквезе Саму (1:1)
(2:1) Винисиус Жуниор48'  
  71'Моралес Луис (2:2)
  80'Чуквезе Саму (2:3)
Куртуа ТибоВаскес ЛукасРюдигер АнтониоАлаба Давид 46' (Милитао Эдер ( 46') Начо ФернандесТчуамени Орельен 72' (Модрич Лука ( 72') Себальос Дани 75' (Камавинга Эдуардо ( 75') РодригоАсенсио МаркоВинисиус ЖуниорБензема Карим 59' (Вальверде Федерико ( 59')
Запасные: Карвахаль ДаниэльКроос ТониОдриосола АльвароДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо Хесус
Рейна ПепеФойт Хуан  69'Манди АиссаТоррес Пау IIПедраса Альфонсо  35'Террац Рамон 33' (Тригерос Мануэль ( 33') Парехо ДаниэльБаэна Алехандро 90' (Фемения Кико ( 90') Чуквезе Саму 90' (Мохика Хоан ( 90') Ло Чельсо Джовани 67' (Морено Альберто ( 67') Пино Йереми  25' 67' (Моралес Луис ( 67')
Запасные: Йоргенсен ФилипКуэнка ХорхеХассан ХессемГарсия Карло
08 апреля. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

На неделе мадридский «Реал» ждёт четвертьфинал Лиги чемпионов против «Челси», а чемпионат практически проигран. Видимо, руководствуясь этими мыслями Карло Анчелотти выставил полурезервный состав на игру с очень крепким «Вильярреалом». Так, в основе нашли себя Лукас Васкес, Начо, Марко Асенсио и Дани Себальос. Только тройка нападения смотрелась привычно: Бензема, Винисиус и Родриго, который постепенно становится основным.

Поначалу такое сочетание никак не мешало «Реалу» контролировать ситуацию. Хозяева захватили территорию и постепенно стали наращивать давление. Дебютный момент создал Винисиус, на фланге разобравшийся с Фойтом, вошедший в штрафную площадь и крутивший в дальний угол. Мяч пролетел в опасной близости, но всё-таки мимо ворот. Тогда не сработало, но через пару минут «короли» счёт открыли.

Опять же слева убежал Асенсио и отдал на Винисиуса в лицевую. Бразилец с нулевого угла прострелил чуть назад, сам же Марко и пробил. Мяч врезался сначала в ногу Манди, потом влетел в Пау Торреса и оказался в сетке. Автогол и 1:0. Следом обязан был забивать Родриго, получивший в своё распоряжение чистый выход один на один и успешно его запоровший – Пепе Рейна корпусом остановил мяч. И тут Мадрид вдруг стал проседать.

«Вильярреал» воспрял духом, почуял недооценку своих возможностей и наказал под занавес тайма. Чуквезе на линии штрафной площади получил пас от Ло Чельсо, одним финтом уложил Начо, вторым – Куртуа и пробил уже в пустой угол ворот – 1:1. Более того, «Вильярреал» мог сразу и вперёд выходить. Себальос невероятно привёз, потеряв мяч у своей штрафной площади, Фойт тут же пробивал в угол, но спас «королевский» клуб Тибо Куртуа.

Второй тайм начался с замены: Милитао вышел вместо Алабы, а через три минуты и с гола «Реала». Винисиус обыгрался с Себальосом, получил ответную передачу перед штрафной площадью, смело рванул на четверых защитников, продрался сквозь, вывалился на рандеву с Рейной и покатил под опорную ногу голкиперу – 2:1. Опять же «Реал» мог сразу добивать соперника, но тут Винисиус уже простил: из пределов штрафной площади метил в «шестёрку» - не попал.

Словно по сценарию первого тайма после активности «Реала» включился «Вильярреал». Не только включились гости, но и забили. Даже два раза. Вот только Манди из офсайда замкнул скидку партнёра на корнере – мяч не засчитали. А затем Моралес со второй попытки добил мяч в сетку после массированной атаки и гол вновь отменили. Затянулась пауза, включился VAR и поступили новые вводные – никакого офсайда не было. Счёт на табло всё-таки изменился – 2:2.

А в концовке матча воодушевлённый «Вильярреал» ещё и победу вырвал. Вновь солировал Чуквезе: обыгрался он с Баеной, затем обыграл Начо, убрал под левую и шикарным ударом послал мяч в дальнюю «девятку» - 2:3. «Реал» уже видел ничью, когда арбитр назначил пенальти за игру рукой Манди, но пауза и долгий просмотр повтора заставили Рохаса изменить своё решение. В этот вечер «Реал» пенальти не бил, с игры забить третий мяч не сумел и проиграл. Завтра «Барселона» ещё на шаг приблизится к титулу чемпиона Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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SpsGod
09 Апреля 2023 в 00:09
Посмотрел матч. Реал просто доигрался. Начали бодро, а после гола решили, что не упустят нить игры и поплатились.
Вильярреал заслужил. Оба гола Чуквезе шикарны просто. Его второй гол - образец того, как должен был класть Вини и Асенсио, и ведь они оба умеют это делать, но реализация.. и снова эти бесконечные попытки обыгрыша со стороны Вини, готов запороть все и подавай ему больше, как по мне это ему мешает быть настоящим топ футболистом.
Прям всю игру не хватало Камавинги, как только он вышел Реал заиграл, но было уже поздно.

За очки в ЛаЛиги вроде особо не переживаю, но надеюсь к ЛЧ Реал будет готов на 100%.
NOBODY
09 Апреля 2023 в 00:05
жаль, ЛаЛигу профукали в этом году.....и моменты-то создавали....Но уж больно хорош был Чуквезе....обидно, что с РМ все прямо играют на пределе, а с Барсой начинают сливать.....ну ладно, надо зато в ЛЧ постараться выиграть...
Sergey999
09 Апреля 2023 в 00:03
Идиотизм... столько моментов залажать... перед ЛЧ очень плохое предчувствие...
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