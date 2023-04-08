«Барселона» планирует сохранить Альбу и Бускетса ради возвращения Месси

«Барселона» готова продолжить сотрудничество с ветеранами команды, чтобы убедить Лионеля Месси вернуться.

Ранее сообщалось, что Жорби Альба практически точно будет отпущен летом для сокращения расходов на зарплаты, также под вопросом было и будущее Серхио Бускетса. Сейчас «Барселона» ведёт переговоры с хавбеком о новом контракте, а с левым защитником больше не намереваются расставаться. По информации журналиста Луиса Рохо, это происходит не просто так: дело в том, что Бускетс и Альба – друзья Месси, и их присутствие в команде повысит шансы на возвращение аргентинца грядущим летом.

На данный момент Лионель Месси принадлежит «ПСЖ». Его контракт с парижанами истекает в июне.