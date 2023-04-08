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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» планирует сохранить Альбу и Бускетса ради возвращения Месси

08 Апреля 2023 • 22:41 Комментировать
Барселона
...
Жирона
1 1.30 X 5.60 2 10.00
10.04 22:00

«Барселона» готова продолжить сотрудничество с ветеранами команды, чтобы убедить Лионеля Месси вернуться.

Ранее сообщалось, что Жорби Альба практически точно будет отпущен летом для сокращения расходов на зарплаты, также под вопросом было и будущее Серхио Бускетса. Сейчас «Барселона» ведёт переговоры с хавбеком о новом контракте, а с левым защитником больше не намереваются расставаться. По информации журналиста Луиса Рохо, это происходит не просто так: дело в том, что Бускетс и Альба – друзья Месси, и их присутствие в команде повысит шансы на возвращение аргентинца грядущим летом.

На данный момент Лионель Месси принадлежит «ПСЖ». Его контракт с парижанами истекает в июне.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Серхио Бускетс Жорди Альба трансферы футбола - лето 2023
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