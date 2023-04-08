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«Реал Сосьедад» не испытал проблем с «Хетафе»

08 Апреля 2023 • 21:29 Комментировать
Реал Сосьедад
2:0
Хетафе
окончен

Нечасто радующий победами «Реал Сосьедад» в субботу принимал дома «Хетафе». На 44-й минуте Микель Оярсабаль с 11-метрового не смог переиграть голкипера. Но в компенсированное время добился своего и удачно пробил головой в упор. Точку на 60-й минуте поставил Такефуса Кубо.

Баски закрепились на четвертом месте, противник - 14-й.

Протокол игры  
Реал Сосьедад2:0Хетафе
(1:0) Оярсабаль Микель45'  
(2:0) Кубо Такефуса60'  
Ремиро АлехандроГоросабел АндониЛе Норман РобенПачеко ХонМуньос АйхенСильва Давид 84' (Чо Мохамед-Али ( 84') Гевара Андер  5' 46' (Ильяраменди Асьер ( 46'  79') Мерино МикельБраис Мендес 84' (Ариц Элустондо ( 84') Оярсабаль Микель 66' (Барренечеа Андер ( 66') Кубо Такефуса 66' (Сорлот Александр ( 66')
Запасные: Фернандес КарлосРико ДиегоМарреро УнаиСубиаурре АндониСола АлексТуррьентес БеньятНаварро Роберто
Сория ДавидДьене ДаконамАльдерете ОмарДуарте ДомингушДамиан Суарес 72' (Аленья Карлес ( 72') Порту КристианМаксимович Неманья 72' (Вильяр Гонсало ( 72') Милья Луис  20' 58' (Альгобия Анхель ( 58') Мунир Эль-Хаддади 72' (Иглесиас Хуан ( 72') Майораль Борха 86' (Сеоане Хайме ( 86') Унал Энес
Запасные: Амави ЖорданАльварес ГастонАнхилери ФабрисиоЛатаса ХуанКасилья КикоМитрович СтефанКонде Диего
08 апреля. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Хетафе
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