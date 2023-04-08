«Реал Сосьедад» не испытал проблем с «Хетафе»

Нечасто радующий победами «Реал Сосьедад» в субботу принимал дома «Хетафе». На 44-й минуте Микель Оярсабаль с 11-метрового не смог переиграть голкипера. Но в компенсированное время добился своего и удачно пробил головой в упор. Точку на 60-й минуте поставил Такефуса Кубо.
Баски закрепились на четвертом месте, противник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Оярсабаль Микель45'
|(2:0) Кубо Такефуса60'
Ремиро Алехандро•Горосабел Андони•Ле Норман Робен•Пачеко Хон•Муньос Айхен•Сильва Давид84' (Чо Мохамед-Али (84') •Гевара Андер 5'46' (Ильяраменди Асьер (46') • 79'Мерино Микель•Браис Мендес84' (Ариц Элустондо (84') •Оярсабаль Микель66' (Барренечеа Андер (66') •Кубо Такефуса66' (Сорлот Александр (66')
Сория Давид•Дьене Даконам•Альдерете Омар•Дуарте Домингуш•Дамиан Суарес72' (Аленья Карлес (72') •Порту Кристиан•Максимович Неманья72' (Вильяр Гонсало (72') •Милья Луис 20'58' (Альгобия Анхель (58') •Мунир Эль-Хаддади72' (Иглесиас Хуан (72') •Майораль Борха86' (Сеоане Хайме (86') •Унал Энес
08 апреля. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).
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