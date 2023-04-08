«Реал Сосьедад» не испытал проблем с «Хетафе»

Нечасто радующий победами «Реал Сосьедад» в субботу принимал дома «Хетафе». На 44-й минуте Микель Оярсабаль с 11-метрового не смог переиграть голкипера. Но в компенсированное время добился своего и удачно пробил головой в упор. Точку на 60-й минуте поставил Такефуса Кубо.

Баски закрепились на четвертом месте, противник - 14-й.