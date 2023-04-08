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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» озвучил состав на матч с «Вильярреалом»

08 Апреля 2023 • 20:29 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
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Через 0 ч. 33 мин.

В субботу вечером «Реал» проведёт домашний матч Ла Лиги против «Вильярреала». Наставник «сливочных» Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких исполнителей:

Куртуа, Васкес, Начо, Алаба, Рюдигер, Тчуамени, Себальос, Асенсио, Родриго, Винисиус, Бензема.

Матч между «Реалом» и «Вильярреалом» начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 22:00. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

«Реал» на текущий момент на 12 очков отстаёт от лидирующей «Барселоны». До завершения чемпионата Испании остаётся 11 туров.

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Реал Мадрид
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РЕАЛ МАДРИД ВИЛЬЯРРЕАЛ
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