«Реал» озвучил состав на матч с «Вильярреалом»

В субботу вечером «Реал» проведёт домашний матч Ла Лиги против «Вильярреала». Наставник «сливочных» Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких исполнителей:

Куртуа, Васкес, Начо, Алаба, Рюдигер, Тчуамени, Себальос, Асенсио, Родриго, Винисиус, Бензема.

Матч между «Реалом» и «Вильярреалом» начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 22:00. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

«Реал» на текущий момент на 12 очков отстаёт от лидирующей «Барселоны». До завершения чемпионата Испании остаётся 11 туров.