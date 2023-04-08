«Эспаньол» без шансов проиграл «Атлетику», потерпев пятое поражение подряд

В 28-м туре Ла Лиги «Эспаньол» принимал «Атлетик» и не смог прервать серию поражений. Сложно рассчитывать на успех при четырех ударах за 90 минут, из которых точных не было вовсе. Баски же свои моменты реализовали - в середине каждого тайма результативно завершал атаки Иньяки Уильямс. Гол Мартина Брайтвайта на 45-й минуте отменил ВАР. А результативный удар в компенсированное время от Серхи Дардера уже ничего не менял.
2:1, каталонцы после пятого фиаско подряд делят 17-е место, соперник поднялся на седьмое место.
Протокол игры
|22'Уильямс Иньяки (0:1)
|90 Дардер Серхи (1:2)
|75'Уильямс Нико (0:2)
Пачеко Фернандо•Санчес Рубен II46' (Видаль Алеш (46') •Монтес Сесар•Кабрера Леандро•Хиль Оскар II 59'76' (Калеро Фернандо (76') • 79'Грагера Хосе 53'83' (Денис Суарес (83') •Эспозито Эду57' (Рибаудо Нико (57') •Пуадо Хавьер83' (Винисиус Соуза (83') •Дардер Серхи•Брайтвайт Мартин• 21'Хоселу Санмартин
Унай Симон•Де Маркос Оскар• 21'Вивиан Даниэль•Иньиго Мартинес79' (Йерай Альварес (79') •Юри Берчиче•Гарсия Дани 30'80' (Эррера Андер (80') •Весга Микель•Уильямс Иньяки•Сансет Ойян 44'69' (Уильямс Нико (69') •Беренгер Алекс69' (Муньяин Икер (69') •Гурусета Горка
08 апреля. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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