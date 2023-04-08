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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эспаньол» без шансов проиграл «Атлетику», потерпев пятое поражение подряд

08 Апреля 2023 • 19:11 Комментировать
Эспаньол
1:2
Атлетик Б
окончен

В 28-м туре Ла Лиги «Эспаньол» принимал «Атлетик» и не смог прервать серию поражений. Сложно рассчитывать на успех при четырех ударах за 90 минут, из которых точных не было вовсе. Баски же свои моменты реализовали - в середине каждого тайма результативно завершал атаки Иньяки Уильямс. Гол Мартина Брайтвайта на 45-й минуте отменил ВАР. А результативный удар в компенсированное время от Серхи Дардера уже ничего не менял.

2:1, каталонцы после пятого фиаско подряд делят 17-е место, соперник поднялся на седьмое место.

Протокол игры  
Эспаньол1:2Атлетик Б
  22'Уильямс Иньяки (0:1)
90 Дардер Серхи (1:2) 75'Уильямс Нико (0:2)
Пачеко ФернандоСанчес Рубен II 46' (Видаль Алеш ( 46') Монтес СесарКабрера ЛеандроХиль Оскар II  59' 76' (Калеро Фернандо ( 76'  79') Грагера Хосе  53' 83' (Денис Суарес ( 83') Эспозито Эду 57' (Рибаудо Нико ( 57') Пуадо Хавьер 83' (Винисиус Соуза ( 83') Дардер СерхиБрайтвайт Мартин  21'Хоселу Санмартин
Запасные: Фернандес Альваро IIIПьер-Габриэль РонаэльГомес ДаниэльЛасо ХосеБаре КейдиГарсия Жоан
Унай СимонДе Маркос Оскар  21'Вивиан ДаниэльИньиго Мартинес 79' (Йерай Альварес ( 79') Юри БерчичеГарсия Дани  30' 80' (Эррера Андер ( 80') Весга МикельУильямс ИньякиСансет Ойян  44' 69' (Уильямс Нико ( 69') Беренгер Алекс 69' (Муньяин Икер ( 69') Гурусета Горка
Запасные: Венседор УнайСаррага ОйерАгиррезабала ЖульенГарсия РаульПаредес АйторБаленсиага МикельMalcom AresКапа Андер
08 апреля. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).

 

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