«Эспаньол» без шансов проиграл «Атлетику», потерпев пятое поражение подряд

В 28-м туре Ла Лиги «Эспаньол» принимал «Атлетик» и не смог прервать серию поражений. Сложно рассчитывать на успех при четырех ударах за 90 минут, из которых точных не было вовсе. Баски же свои моменты реализовали - в середине каждого тайма результативно завершал атаки Иньяки Уильямс. Гол Мартина Брайтвайта на 45-й минуте отменил ВАР. А результативный удар в компенсированное время от Серхи Дардера уже ничего не менял.

2:1, каталонцы после пятого фиаско подряд делят 17-е место, соперник поднялся на седьмое место.