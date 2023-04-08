«Севилья» выразила недовольство судейством

«Севилья» опубликовала официальное заявление, в котором выразила недовольство судейством матчей команды.

«Севилья» хочет официально заявить о своей глубокой озабоченности и несогласии со многими судейскими решениями по жёлтым и красным карточкам, выданным нашим футболистам», - говорится в заявлении клуба.

Андалузцы отмечают сложность работы арбитров, но считают, что их ошибки навредили команде в нынешнем чемпионате.

На текущий момент «Севилья» занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Ближайший матч команда проведёт 13 апреля – против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.