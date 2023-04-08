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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» едва не потеряла очки в матче с главным аутсайдером

08 Апреля 2023 • 16:55 Комментировать
Осасуна
2:1
Эльче
окончен

Не побеждающая весной «Осасуна» в 28-м туре Ла Лиги принимала практически наверняка вылетающий «Эльче». На последней минуте первого тайма гости нанесли свой единственный удар в створ, и он стал голевым, это Тете Моренте замкнул прострел Омара Маскареля. Игра изобиловала подачами и ударами головой, в основном неточными, на 72-й минуте хозяева отыгрались, а победный гол был забит по-другому, из-за пределов штрафной Абде Эззалзули прицельно стрельнул и оформил дубль - 2:1.

«Осасуна» вышла на седьмое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Эльче
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Осасуна Осасуна
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2
1
1.74 3.65 5.20
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0
1
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