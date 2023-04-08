«Осасуна» едва не потеряла очки в матче с главным аутсайдером

Не побеждающая весной «Осасуна» в 28-м туре Ла Лиги принимала практически наверняка вылетающий «Эльче». На последней минуте первого тайма гости нанесли свой единственный удар в створ, и он стал голевым, это Тете Моренте замкнул прострел Омара Маскареля. Игра изобиловала подачами и ударами головой, в основном неточными, на 72-й минуте хозяева отыгрались, а победный гол был забит по-другому, из-за пределов штрафной Абде Эззалзули прицельно стрельнул и оформил дубль - 2:1.

«Осасуна» вышла на седьмое место.