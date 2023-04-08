«Барселона» хочет вернуть Гримальдо

Каталонская «Барселона» рассматривает вариант с приглашением левого защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо, который является воспитанником «сине-гранатовых».

Сделку для «Барселоны» упрощает тот факт, что Гримальдо в конце сезона станет свободным агентом, когда у него закончится контракт с «Бенфикой». По информации от издания Marca, трансфер испанца будет вдвойне вероятен в случае ухода из «Барселоны» Жорди Альбы, который слишком сильно нагружает зарплатную ведомость.

В нынешнем сезоне Гримальдо отметился двумя голами и десятью результативными передачами в чемпионате Португалии.