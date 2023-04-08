Симеоне: «Надеюсь, Молина закроет позицию правого защитника в «Атлетико» на долгие годы»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне надеется, что защитник Науэль Молина останется в команде на долгие годы. Напомним, аргентинский фуллбек выступает за «матрасников» с прошлого лета, когда перебрался из итальянского «Удинезе».

«После чемпионата мира Науэль обрёл стабильность и начал лучше работать в физическом плане. На днях ему исполнилось всего 25 лет. Надеюсь, Молина закроет позицию правого защитника в «Атлетико» на долгие годы», – сказал Симеоне на пресс-конференции.

Молина провёл 22 матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании и отметился одним результативным пасом.