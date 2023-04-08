«Барселона» надеется купить Карраско за 9 миллионов евро

Каталонская «Барселона» не намерена переплачивать за полузащитника мадридского «Атлетико» Янника Карраско. По информации от журналиста Тони Хуанмарти, «сине-гранатовые» готовы выложить за бельгийца максимум 9 миллионов евро.

Помочь «Барселоне» может тот факт, что у Карраско остаётся чуть более года по контракту с «Атлетико». У «матрасников» также есть финансовые проблемы, которые могут заставить клуб расстаться с игроком ради денег.

Карраско также интересен некоторым клубам из Английской премьер-лиги, но сам полузащитник настаивает именно на переходе в «Барселону». Напомним, Янник в нынешнем сезоне отметился тремя голами в Ла Лиге.