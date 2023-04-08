Кесси винит себя за поражение «Барселоны» в «эль класико»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Франк Кесси винит себя за поражение от мадридского «Реала» в ответном полуфинале Кубка Испании. Напомним, при счёте 0:2 в пользу «сливочных» ивуариец привёз в свои ворота пенальти, который успешно реализовал Карим Бензема. Игра завершилась разгромным поражением «Барселоны» 0:4 и выходом «Реала» в финал.

Как сообщает издание Sport, Кесси винит себя в поражении и считает, что испортил хорошее выступление своей команды. Ивуариец убеждён, что если бы не его фол в своей штрафной, «сине-гранатовые» смогли бы навязать «Реалу» борьбу.

Напомним, в матче против «Реала» в чемпионате Испании Кесси несколько недель назад забил победный гол на последних минутах. Это позволило «Барселоне» увеличить отрыв в чемпионской гонке до 12 очков.