«Севилья» хочет приобрести Нико Гонсалеса

«Севилья» хочет приобрести у каталонской «Барселоны» полузащитника Нико Гонсалеса, который в данный момент выступает на правах аренды за «Валенсию». О намерениях андалузского клуба сообщает издание Football Total.

Отмечается, что сам Гонсалес мечтает вернуться в «Барселону» после аренды и закрепиться в стартовом состав. Тем не менее, реальность заключается в том, что главный тренер Хави Эрнандес не готов предоставить футболисту важную роль. Это может заставить Гонсалеса принять предложение «Севильи».

В нынешнем сезоне Нико провёл в чемпионате Испании 16 матчей за «Валенсию», где отметился всего одним голом.