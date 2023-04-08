«Барселона» выбирает между Месси и тремя нападающими

Каталонская «Барселона» планирует усилить атакующую линию команды в летнее трансферное окно.

Как сообщают журналисты Relevo, в трансферном шорт-листе «сине-гранатовых» фигурируют четыре нападающих. Речь идет о Лионеле Месси («ПСЖ»), Яннике Карраско («Атлетико»), Виторе Роке («Атлетико Паранаэнсе») и Абде («Осасуна»). Кто-то из названных игроков с большой долей вероятности переедет на «Камп Ноу» в летнее трансферное окно.

Ранее в СМИ сообщалось, что каталонцы планируют продать игроков летом на 120 миллионов евро.

В этом сезоне Ла Лиги «Барселона» занимает первое место, опережая «Реал» на 12 очков.