«Барселона» готова выслушать предложения по Фати, Торресу и Рафинье

Каталонская «Барселона» летом будет готова расстаться как минимум с одним из трёх футболистов атаки. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» выслушают предложения по продаже трёх вингеров – Рафиньи Диаса, Ансу Фати и Феррана Торреса.

Ни один из перечисленных футболистов не хочет покидать «Барселону» ближайшим летом, но каталонский клуб может быть вынужден продать одного из них, чтобы смягчить финансовую ситуацию.

Напомним, Рафинья присоединился к «Барселоны» прошлым летом, а Ферран Торрес прибыл на полгода раньше бразильца. Фати недоволен количеством игрового времени в этом сезоне, но несмотря на это, хочет остаться в команде.