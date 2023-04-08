«Барселона» не будет платить требуемые 50 миллионов евро за Роке

Каталонская «Барселона» не собирается платить 50 миллионов евро за нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке. Как сообщает издание Sport, «сине-гранатовые» не будут платить запрашиваемую сумму по причине проблем с финансами.

Источник добавляет, что «Барселона» при этом всерьёз заинтересована в трансфере игрока и не собирается просто так сдаваться. «Сине-гранатовые» хотят заполучить Роке по скидке, чего будут добиваться путём переговоров.

Роке находится в сфере интересов и других европейских грандов. Витор интересен ряду клубов из Английской премьер-лиги, включая лондонский «Арсенал» и «Челси».