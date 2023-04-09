Райо Вальекано - Атлетико: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 28-м туре Ла Лиги «Райо Вальекано» примет «Атлетико». Хозяева поля застряли в середине таблицы после затяжной безвыигрышной серии, при этом соперники были далеко не топ-уровня. У «матрасников» сейчас всё получается, и отставание от идущего на втором месте «Реала» не такое большое. Вполне возможно, что «Атлетико» победит в пятом матче кряду.

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