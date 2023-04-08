«Барселона» приостановила переговоры с Дембеле по новому контракту

Каталонская «Барселона» приостановила переговоры со своим полузащитником Усманом Дембеле по поводу продления контракта. Как сообщает издание Sport, руководство «сине-гранатовых» понимает, что не может предложить футболисту повышение зарплаты в ближайшее время.

Напомним, прошлым летом у Дембеле закончился прежний контракт, но француз решил остаться и подписать новое соглашение с более скромным окладом, которое к тому же рассчитано всего на два года. В конце следующего сезона Усман может стать свободным агентом.

Отметим, что Дембеле в данный момент залечивает травму и не может помочь «Барселоне» на футбольном поле.