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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» приостановила переговоры с Дембеле по новому контракту

08 Апреля 2023 • 11:44 Комментировать
Барселона
...
Жирона
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10.04 22:00

Каталонская «Барселона» приостановила переговоры со своим полузащитником Усманом Дембеле по поводу продления контракта. Как сообщает издание Sport, руководство «сине-гранатовых» понимает, что не может предложить футболисту повышение зарплаты в ближайшее время.

Напомним, прошлым летом у Дембеле закончился прежний контракт, но француз решил остаться и подписать новое соглашение с более скромным окладом, которое к тому же рассчитано всего на два года. В конце следующего сезона Усман может стать свободным агентом.

Отметим, что Дембеле в данный момент залечивает травму и не может помочь «Барселоне» на футбольном поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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