«Барселона» оптимистично настроена по трансферу Карраско

Каталонская «Барселона» уверена, что ей удастся заполучить у мадридского «Атлетико» полузащитника Янника Карраско ближайшим летом. Издание Sport сообщает, что «сине-гранатовые» всерьёз нацелены на бельгийца.

В данный момент «Атлетико» требует 15 миллионов евро в качестве компенсации за Карраско. Тем не менее, «Барселона» надеется снизить этот ценник путём переговоров. Ранее сообщалось, что сам Янник открыт к переезду на «Камп Ноу».

Сообщается, что Карраско хочет перейти именно в «Барселону» и отказывается от вариантов из Английской премьер-лиги, хотя клубы из туманного альбиона предлагают за бельгийца хорошие деньги.