«Барселона» договаривается о трансфере бразильского нападающего

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке может перейти в каталонскую «Барселону». Как сообщает Mundo Deportivo, отец 18-летнего футболиста провел переговоры с руководством «сине-гранатовых».

В ходе переговоров представитель игрока предложил спортивному директору «Барселоны» Йорди Кройфу проявить инициативу в переговорах с бразильским клубом и попытаться оформить трансфер игрока в рассрочку из-за непростого финансового положения каталонцев.

Роке, в свою очередь, готов отвергнуть предложения от других клубов. Бразильский талант мечтает выступать именно за каталонский коллектив.