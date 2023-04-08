«Барселона» нацелилась на игрока «Фенербахче»

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер попал в сферу интересов каталонской «Барселоны». Как сообщает издание Relevo, «сине-гранатовые» всерьёз задумываются над приобретением турецкого хавбека.

18-летний полузащитник уже давно находится на радаре у топ-клубов. «Барселона» с недавних пор начала придерживаться политики приобретения молодых игроков, которые ещё не раскрыли свой потенциал. Гюлер как раз подходит под эту категорию.

В этом розыгрыше чемпионата Турции Гюлер отметился двумя голами в одиннадцати матчах. Недавно Арда попал в список самых перспективных игроков мира по версии издания Goal.