«Реал» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В рамках 28-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» играет против «Вильярреала».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Мадрид - Вильярреал
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Протокол игры
|(1:0) Торрес Пау II16'
|39'Чуквезе Саму (1:1)
Куртуа Тибо•Васкес Лукас•Рюдигер Антонио•Алаба Давид•Начо Фернандес•Тчуамени Орельен•Себальос Дани•Родриго•Асенсио Марко•Винисиус Жуниор•Бензема Карим
Рейна Пепе•Фойт Хуан•Манди Аисса•Торрес Пау II•Педраса Альфонсо• 35'Террац Рамон33' (Тригерос Мануэль (33') •Парехо Даниэль•Ло Чельсо Джовани•Чуквезе Саму•Пино Йереми• 25'Баэна Алехандро
08 апреля. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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