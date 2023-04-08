Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

08 Апреля 2023 • 21:30 Комментировать (2)
Реал Мадрид
1:1
Вильярреал
1 1.17 X 6.80 2 19.00
перерыв

В рамках 28-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» играет против «Вильярреала».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Реал Мадрид1:1Вильярреал
(1:0) Торрес Пау II16' 
 39'Чуквезе Саму (1:1)
Куртуа ТибоВаскес ЛукасРюдигер АнтониоАлаба ДавидНачо ФернандесТчуамени ОрельенСебальос ДаниРодригоАсенсио МаркоВинисиус ЖуниорБензема Карим
Запасные: Карвахаль ДаниэльКроос ТониВальверде ФедерикоОдриосола АльвароМодрич ЛукаДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейМилитао ЭдерКамавинга ЭдуардоЛопес ЛуисВальехо Хесус
Рейна ПепеФойт ХуанМанди АиссаТоррес Пау IIПедраса Альфонсо  35'Террац Рамон 33' (Тригерос Мануэль ( 33') Парехо ДаниэльЛо Чельсо ДжованиЧуквезе СамуПино Йереми  25'Баэна Алехандро
Запасные: Йоргенсен ФилипМорено АльбертоФемения КикоКуэнка ХорхеХассан ХессемМохика ХоанГарсия КарлоМоралес Луис
08 апреля. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ВИЛЬЯРРЕАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Sergey999
08 Апреля 2023 в 22:49
Вильяреал просто разрывает...
Sergey999
08 Апреля 2023 в 22:42
Опять бестолковая игра Мадрида... пока все плачевно
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Осасуна Осасуна
Эльче Эльче
2
1
1.74 3.65 5.20
Видео
Окончен
Эспаньол Эспаньол
Атлетик Б Атлетик Б
1
2
3.35 3.20 2.31
Видео
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Хетафе Хетафе
2
0
1.63 3.70 6.40
Видео
Перерыв
Реал Мадрид Реал Мадрид
Вильярреал Вильярреал
1
1
1.63 4.30 5.20
Видео
09.04.23 в 15:00
Вальядолид Вальядолид
Мальорка Мальорка
2.46 3.10 3.20
Видео
09.04.23 в 17:15
Бетис Бетис
Кадис Кадис
1.65 3.85 5.80
Видео
09.04.23 в 19:30
Альмерия Альмерия
Валенсия Валенсия
3.00 3.25 2.49
Видео
09.04.23 в 22:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Атлетико М Атлетико М
4.30 3.05 2.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
22:52 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» - «Атлетико»: прогноз на матч чемпионата Испании – 9 апреля 2023
22:41 · Испания. Ла Лига
«Барселона» планирует сохранить Альбу и Бускетса ради возвращения Месси
21:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 2
21:29 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» не испытал проблем с «Хетафе»
21:09 · Нидерланды. Эредивизие
«Барселона» не намерена возвращать Хави Симонса
20:29 · Испания. Ла Лига
«Реал» озвучил состав на матч с «Вильярреалом»
19:11 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» без шансов проиграл «Атлетику», потерпев пятое поражение подряд
17:30 · Испания. Ла Лига
«Севилья» выразила недовольство судейством
16:55 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» едва не потеряла очки в матче с главным аутсайдером
15:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет вернуть Гримальдо
15:12 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Надеюсь, Молина закроет позицию правого защитника в «Атлетико» на долгие годы»
15:07 · Испания. Ла Лига
«Барселона» надеется купить Карраско за 9 миллионов евро
14:49 · Испания. Ла Лига
Жуниньо хочет, чтобы Месси вернулся в «Барселону» 1
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» очень заинтересован в трансфере Фати
13:41 · Испания. Ла Лига
Кесси винит себя за поражение «Барселоны» в «эль класико» 1
Все новости
Рекомендуем