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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси и другие: стало известно, как хочет усилиться «Барселона»

08 Апреля 2023 • 09:54 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес определился со всеми целями на летнее трансферное окно и уже сообщил об этом руководству клуба. Согласно плану специалиста, ряды «сине-гранатовых» должны пополнить сразу шесть игроков.

Инсайдер Хави Мигель посредством социальных сетей сообщил, что Эрнандес хочет подписать нового правого и центрального защитников, центрфорварда, атакующего полузащитника и левого вингера.

Вишенкой на торте, согласно плану Хави, должен стать камбэк звездного аргентинца Лионеля Месси.

«Барселона» в текущем розыгрыше чемпионата Испании уверенно движется к чемпионскому титулу. Каталонцы опережают идущий вторым «Реал» на 12 баллов.

Хави определился, где будет играть Месси в «Барселоне»

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Хави Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
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