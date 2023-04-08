Асенсио выйдет в стартовом составе на матч против «Вильярреала»

Полузащитник «Реал» Мадрида Марко Асенсио, скорее всего, начнёт сегодняшний матч чемпионата Испании против «Вильярреала» в стартовом составе. Об этом сообщает издание Diario AS.

Напомним, в завтрашней игре главный тренер «Реала» Карло Анчелотти собирается дать отдых ряду футболистов из стартового состава. Это связано с усталостью игроков после полуфинала Кубка Испании против «Барселоны». Также тренер хочет поберечь ключевых футболистов к матчу против «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Отметим, что у Асенсио заканчивается контракт с «Реалом» в конце сезона. Игрок в этом розыгрыше Ла Лиги отметился 6 голами и 4 результативными передачами.