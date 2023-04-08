Сын Роналдиньо дебютировал за «Барселону Б»

В начале года «Барселона» подписала контракт с сыном Роналдиньо Жоао Мендесом, и вот сейчас, когда юноше едва исполнилось восемнадцать, клуб нашел, как проверить его в деле. Роналдиньо-младший уже дебютировал в составе второй команды «Барселоны», которая приняла участие в товарищеском турнире Mediterranean International Cup на полях Лазурного берега Франции.

Роналдиньо-младший провел на поле в своем дебютном матче все 90 минут, а его команда победила. Правда, отметиться результативными действиями на поле ему не удалось.

Напомним, что Роналдиньо-старший выступал за «Барселону» с 2003 по 2008 год.