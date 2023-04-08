Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Сын Роналдиньо дебютировал за «Барселону Б»

08 Апреля 2023 • 09:42 Комментировать

В начале года «Барселона» подписала контракт с сыном Роналдиньо Жоао Мендесом, и вот сейчас, когда юноше едва исполнилось восемнадцать, клуб нашел, как проверить его в деле. Роналдиньо-младший уже дебютировал в составе второй команды «Барселоны», которая приняла участие в товарищеском турнире Mediterranean International Cup на полях Лазурного берега Франции.

Роналдиньо-младший провел на поле в своем дебютном матче все 90 минут, а его команда победила. Правда, отметиться результативными действиями на поле ему не удалось.

Напомним, что Роналдиньо-старший выступал за «Барселону» с 2003 по 2008 год. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Жоао Мендес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.04.23 в 15:00
Осасуна Осасуна
Эльче Эльче
1.74 3.65 5.20
Видео
08.04.23 в 17:15
Эспаньол Эспаньол
Атлетик Б Атлетик Б
3.35 3.20 2.31
Видео
08.04.23 в 19:30
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Хетафе Хетафе
1.63 3.70 6.40
Видео
08.04.23 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Вильярреал Вильярреал
1.63 4.30 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
10:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нацелилась на игрока «Фенербахче»
09:50 · Испания. Ла Лига
Асенсио выйдет в стартовом составе на матч против «Вильярреала»
09:42 · Испания. Ла Лига
Сын Роналдиньо дебютировал за «Барселону Б»
09:20 · Испания. Ла Лига
Миятович назвал самого опасного футболиста Европы - это не Месси и Мбаппе
09:06 · Испания. Ла Лига
Миятович: «В «Реале» что-то происходит, Анчелотти не так счастлив, как раньше»
08:48 · Испания. Кубок
Фернандо Алонсо пообещал болеть за «Осасуну» против «Реала», хотя является поклонником «королевского клуба»
07:47 · Испания. Ла Лига
Раскрыты планы «Барселоны» на летнее трансферное окно
07:31 · Испания. Ла Лига
Экс-президент «Барселоны» высказался о будущем Месси
07:04 · Испания. Ла Лига
Хави разочаровался в Торре из-за его любви к дискотекам
06:57 · Испания. Ла Лига
Жуниньо дал совет Месси, где продолжить карьеру
04:38 · Испания. Ла Лига
Дом Месси в Барселоне попытались ограбить
01:17 · Италия. Серия А
«Лечче» заплатит «Барселоне» за Юмтити – игрок провёл необходимое количество матчей в аренде
00:14 · Испания. Кубок
Стало известно, чем занялся Хави, когда вернулся домой после поражения 0:4 от «Реала» 1
00:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может отправить в аренду молодого полузащитника
00:03 · Испания. Ла Лига
«Севилья» едва не одолела «Сельту», играя полтора тайма в меньшинстве
Все новости
Рекомендуем