Миятович назвал самого опасного футболиста Европы - это не Месси и Мбаппе

Бывший нападающий мадридского «Реала» Предраг Миятович поделился мнением об игре бразильского форварда «королевского» клуба Винисиуса Жуниора.

«Меня очень впечатляет игра Жуниора. Это сейчас самый опасный футболист Европы. Из-за этого его постоянно провоцируют. Винисиусу пока не хватает выдержки, поэтому он попадается на эти уловки. Ему нужно работать над этим», - передает слова Предрага Cadena Ser.

В текущем сезоне чемпионата Испании Жуниор провел 26 поединков, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и шесть голевых передач. Его контракт с «Реалом» рассчитан до середины следующего года.