Миятович: «В «Реале» что-то происходит, Анчелотти не так счастлив, как раньше»

Бывший нападающий сборной Сербии и мадридского «Реала» Предраг Миятович высказался о возможной отставке главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти.

«У меня такое впечатление, что в Мадриде все не так гладко, как было раньше. Анчелотти уже не так счастлив в команде, как пару месяцев назад. Но мне бы хотелось, чтобы Карло провел в «Реале» еще один сезон. Карло нужно сохранять спокойствие, ведь болельщики и футболисты любят его», - цитирует Миятовича Cadena Ser.

Срок действующего трудового соглашения Анчелотти с мадридским грандом истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что итальянец может возглавить сборную Бразилии.