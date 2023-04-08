Раскрыты планы «Барселоны» на летнее трансферное окно

Каталонская «Барселона» планирует заработать более 120 миллионов евро на продаже игроков в летнее трансферное окно. Это нужно «сине-гранатовым», чтобы соблюсти правила Ла Лиги.

Согласно данным Sport.es, «сине-гранатовые» решили расстаться со всеми игроками, которые сейчас находятся в аренде. Однако этих денег не хватит, поэтому каталонцы готовы обсуждать продажу и других игроков команды за исключением Гави, Педри, Френки де Йонга и Рональда Араухо.

После 27 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 71 очко и лидирует в турнирной таблице с 12-очковым отрывом от идущего вторым мадридского «Реала».