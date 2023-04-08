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Экс-президент «Барселоны» высказался о будущем Месси

08 Апреля 2023 • 07:31 Комментировать

Экс-президент каталонской «Барселоны» Жоан Гаспар поделился мнением о возможном возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси в стан «сине-гранатовых». Последние два сезона 35-летний форвард провел в «ПСЖ».

«В плане финансов у Месси будут варианты намного привлекательнее. Однако если он будет делать выбор сердцем, то в мире нет места, где бы его любили сильнее, чем в «Барселоне». В Париже его освистывают, а в Барселоне обожают. Он может завершить карьеру в родной команде и остаться в ней на всю жизнь», - передает слова Гаспара Marca.

Месси выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год. Его контракт с «ПСЖ» истекает по окончании нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Жоан Гаспар
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