Экс-президент «Барселоны» высказался о будущем Месси

Экс-президент каталонской «Барселоны» Жоан Гаспар поделился мнением о возможном возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси в стан «сине-гранатовых». Последние два сезона 35-летний форвард провел в «ПСЖ».

«В плане финансов у Месси будут варианты намного привлекательнее. Однако если он будет делать выбор сердцем, то в мире нет места, где бы его любили сильнее, чем в «Барселоне». В Париже его освистывают, а в Барселоне обожают. Он может завершить карьеру в родной команде и остаться в ней на всю жизнь», - передает слова Гаспара Marca.

Месси выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год. Его контракт с «ПСЖ» истекает по окончании нынешнего сезона.