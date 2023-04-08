Хави разочаровался в Торре из-за его любви к дискотекам

Мы уже сообщали о том, что «Барселона» решила отказаться от Пабло Торре, который провел лишь один матч в текущем сезоне. Клуб рассматривает возможность сдать 20-летнего игрока в аренду.

Торре любит «Барселону» и хочет остаться - но также он, уроженец скромного провинциального Сантандера, очень любит соблазны ночной жизни Барселоны. И, как сообщает web Culemani, именно эта любовь к дискотекам и клубам (развлекательным, не футбольным)стала причиной того, что Хави Эрнандес, наставник «Барселоны», списал игрока.

В понедельник «Барселона» сразится с «Жироной» в матче двадцать восьмого тура чемпионата Испании.