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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави разочаровался в Торре из-за его любви к дискотекам

08 Апреля 2023 • 07:04 Комментировать
Барселона
...
Жирона
1 1.30 X 5.60 2 10.00
10.04 22:00

Мы уже сообщали о том, что «Барселона» решила отказаться от Пабло Торре, который провел лишь один матч в текущем сезоне. Клуб рассматривает возможность сдать 20-летнего игрока в аренду.

Торре любит «Барселону» и хочет остаться - но также он, уроженец скромного провинциального Сантандера, очень любит соблазны ночной жизни Барселоны. И, как сообщает web Culemani, именно эта любовь к дискотекам и клубам (развлекательным, не футбольным)стала причиной того, что Хави Эрнандес, наставник «Барселоны», списал игрока.

В понедельник «Барселона» сразится с «Жироной» в матче двадцать восьмого тура чемпионата Испании. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пабло Торре
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БАРСЕЛОНА ЖИРОНА
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