Жуниньо дал совет Месси, где продолжить карьеру

Экс-футболист сборной Бразилии и французского «Лиона» Жуниньо Пернамбукано поделился мнением о том, где стоит продолжить карьеру аргентинскому нападающему Лионелю Месси.

«Месси уже достиг всего, он стал чемпионом мира. Думаю, ему лучше вернуться в «Барселону», чем ехать в Саудовскую Аравию ради противостояния с Роналду. Самый оптимальный выбор для него – это возвращение в родное место. В «Барселоне» очень уважают Месси. Он много сделал для клуба», - цитирует Жуниньо RMC Sport.

Месси – воспитанник академии «Барселоны». За каталонский коллектив Лионель выступал с 2005 по 2021 год.