Дом Месси в Барселоне попытались ограбить

В то время как Лионель Месси раздумывает над тем, чтобы вернуться в «Барселону», в самом городе этого, видимо, хотят далеко не все. Именно так можно трактовать попытку ограбления дома Месси в Барселоне, о которой сообщает Telenueve.

Попытка проникновения в жилище знаменитого аргентинца попала на видеокамеры наружного наблюдения, им удалось проникнуть в сад, но они не смогли быстро взломать двери или окна, в результате чего неудачливые воры (их было двое) решили, что лучше ретироваться.

Напомним, что Лионель Месси выступал за «Барселону» с 2004 по 2021 год, сейчас он играет в «ПСЖ», но, похоже, покинет парижский клуб летом.