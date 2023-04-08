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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дом Месси в Барселоне попытались ограбить

08 Апреля 2023 • 04:38 Комментировать

В то время как Лионель Месси раздумывает над тем, чтобы вернуться в «Барселону», в самом городе этого, видимо, хотят далеко не все. Именно так можно трактовать попытку ограбления дома Месси в Барселоне, о которой сообщает Telenueve.

Попытка проникновения в жилище знаменитого аргентинца попала на видеокамеры наружного наблюдения, им удалось проникнуть в сад, но они не смогли быстро взломать двери или окна, в результате чего неудачливые воры (их было двое) решили, что лучше ретироваться.

Напомним, что Лионель Месси выступал за «Барселону» с 2004 по 2021 год, сейчас он играет в «ПСЖ», но, похоже, покинет парижский клуб летом.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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